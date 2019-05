19. Mai 2019, noch kein Kommentar

Zur aktuellen CSD-Saison bringen nicht nur zahlreiche Bekleidungsfirmen eigene Pride-Kollektionen auf den Markt - auch US-Präsidentschaftskandidat Pete Buttigieg mischt modisch mit.



Auf der Kampagnenseite des Bürgermeisters von South Bend sind T-Shirts mit dem Slogan "Pride for Pete" zum Preis von 25 Dollar erhältlich. Der 37-jährige Politiker der Demokraten nutzt dabei die um einen braunen und einen schwarzen Streifen erweiterte Regenbogenfahne, die People of Color in der LGBTI-Community sichtbar machen soll.



Ebenfalls im Angebot sind Shirts und Taschen mit der Aufschrift "Boot Edge Edge", die auf Buttigiegs schwierig auszusprechenden Nachnamen anspielen. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich mit diesen drei Worten schon über seinen Gegenspieler lustig gemacht (queer.de berichtete).



Pete Buttigieg ist nicht der einzige demokratische Präsidentschaftskandidat mit einer eigenen Pride-Kollektion. So bietet Elizabeth Warren "Persist"-Shirts in Regenbogenfarben an - und Kamala Harris Pride-Kappen mit der Aufschrift "Fearless". (cw)













