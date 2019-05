Auch Micky Maus feiert Pride!

20. Mai 2019,

Pünktlich zur CSD-Saison ist die neue "Disney Rainbow Collection" in allen Disney-Stores erhältlich - inklusive Micky Maus als Regenbogen-Plüschtier.



Zum limitierten Angebot gehören insgesamt sieben Produkte, darunter auch ein Haarreifen mit Micky-Ohren in Regenbogenfarben für 15 Euro oder ein Tanktop mit der Aufschrift "Believe in Love" für 24 Euro. Das Micky-Maus-Kuscheltier für 30 Euro ist im Webshop bereits ausverkauft, soll aber nachgeliefert werden.



Die Rainbow Disney Kollektion ist international erhältlich. Ein Teil der Erlöse aus Deutschland will Disney an den Verein Diversity München spenden. (cw)









-w-