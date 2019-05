Das ist die neue CSD-Kollektion von H&M!

28. Mai 2019, noch kein Kommentar

Zum zweiten Mal hat H&M eine Pride Collection unter dem Motto "Love for All" auf den Markt gebracht - ein Teil der Erlöse fließt in den weltweiten Kampf für LGBTI-Rechte.



Die Kollektion im Stonewall-Jubiläumsjahr besteht aus insgesamt 25 bezahlbaren Produkten im Retro-Look - vom knalligen Regenbogen-Tanktop für 4,99 Euro bis zur nicht weniger bunten Nylonjacke für 59,99 Euro. Auch Shorts, eine Jogginghose, Pullover, Latschen, Kappen, Taschen und ein Schlüsselanhänger sind im Angebot (siehe unten verlinkte Galerie).



Als Designelemente tauchen neben der Flagge der LGBTI-Bewegung unter anderem die Schriftzüge "proud" und "Pride" auf. Einziges Manko: Auf eine Unisex-Kollektion hat das schwedische Modeunternehmen leider verzichtet.



"Wir wollten mit dieser farbenfrohen Kollektion eine bestimmte Stimmung erzeugen: bunt, fröhlich und aussagekräftig", erklärte H&M-Designchefin Emily Björkeheim zur Pride-Kollektion. "Die einzelnen Stücke können ziemlich gut für ein kreatives Mix & Match verwendet werden, was die Botschaft von H&M für mehr Inklusivität und Gleichberechtigung zusätzlich unterstreicht."



Die Pride Collection ist spätestens im Juni in ausgewählten H&M-Filialen weltweit sowie online erhältlich. Zehn Prozent der Erlöse gehen wie im Vorjahr an die LGBTI-Kampagne "Free & Equal" des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen. (cw)











-w-