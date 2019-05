Das Kölner Stadion leuchtet!

29. Mai 2019, noch kein Kommentar

Zum 7. Deutschen Diversity-Tag erstrahlten die Pylonen des Kölner RheinEnergie-Stadions am Dienstagabend in Regenbogenfarben - als "Symbol für mehr Toleranz und Chancengleichheit".



"Insbesondere im Sport ist es von großer Bedeutung, dass alle im gleichen Maße Wertschätzung erfahren - unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Weltanschauung oder sexueller Orientierung und Identität", erklärte der Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH, Lutz Wingerath, zur gemeinsamen Aktion mit der RheinEnergie AG.



Der Deutsche Diversity-Tag ist ein bundesweiter Aktionstag auf Initiative des Vereins Charta der Vielfalt. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto "Vielfalt unternehmen: Wir zeigen Flagge!".



Die RheinEnergie AG setze auf ein Arbeitsklima, das frei von Vorurteilen und Ausgrenzung ist, erklärte Personalvorstand Norbert Graefrath. "Gelingt es, Unterschiede zu verstehen und in ihrem Wert zu schätzen, können wir die positiven Effekte für unsere tägliche Arbeit nutzen."



Die Regenbogenbeleuchtung des Kölner Stadions wird am Mittwochabend wiederholt. (cw)









