Hommage an Gilbert Baker

02. Juni 2019, noch kein Kommentar

Für seine diesjährige BETRUE-Kollektion zum Pride Month ließ sich Nike von der ersten Regenbogenfahne inspirieren, die noch acht Farben hatte.



Der schwule US-Künstler und Aktivist Gilbert Baker hatte 1978 das Symbol der weltweiten LGBTI-Bewegung erfunden. Lange Zeit galt der Rosa Winkel als Erkennungszeichen der Homobewegung, Baker wollte mit dem Regenbogen eine positiv besetzte Alternative schaffen. Seine Fahne zeigte die acht Farben Pink, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Lila, die für Sexualität, Leben, Heilung, Sonne, Natur, Kunst, Harmonie und den Geist stehen.



Als die Flagge in die Serienproduktion gehen sollte, gab es jedoch ein Problem: Das von Baker selbst entworfene Pink ließ sich nicht industriell herstellen. Dem schwulen Sinn für Symmetrie fiel schließlich auch noch Indigo zum Opfer, weil sich sieben Farben nicht gleichmäßig auf die beiden Seiten der Market Street in San Francisco verteilen ließen. Seitdem besteht die sechsfarbige Fahne, wie wir sie heute kennen.



In Kooperation mit dem Gilbert Baker Estate zeigt Nike die Originalflagge nun auf Sneakers, Bekleidung und Accessoires. Zur BETRUE-Kollektion 2019 gehören fünf verschiedene Turnschuhe, T-Shirts, Tanktops, Jacken, Socken sowie eine Umhängetasche. Alle Produkte zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Seine erste Pride-Linie brachte Nike 2012 auf den Markt. Einen Teil der Erlöse spendet das Unternehmen jedes Jahr an LGBTI-Organisationen - nach Angaben des Unternehmens bislang 3,6 Millionen US-Dollar (rund 3,2 Millionen Euro). Die aktuelle BETRUE-Kollektion ist seit 1. Juni in ausgewählten Filialen in aller Welt erhältlich, ab 8. Juni soll man die bunten Produkte auch online auf nike.com bestellen können. (cw)















-w-