Pride oben ohne

03. Juni 2019, noch kein Kommentar

Zum Beginn des Pride Month postete die Schauspielerin Ellen Page ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit ihrer Ehefrau Emma Portner zeigt.



"Happy Pride!!! Wir senden Liebe!", schrieb der Hollywood-Star zu dem auf Instagram geposteten Oben-ohne-Bild, das bislang weit über 400.000 Likes erhielt. Ellen Page und Emma Portner sind seit Sommer 2017 ein Paar. Seit Anfang 2018 sind die 32-jährige Schauspielerin und die acht Jahre jüngere, ebenfalls aus Kanada stammende Tänzerin und Choreografin verheiratet (queer.de berichtete).



Page hatte sich im Februar 2014 auf einer Konferenz der Human Rights Campaign in Las Vegas als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Bekannt wurde sie unter anderem durch den Film "Hard Candy" aus dem Jahr 2005. Mit ihrer Rolle als jugendliche Schwangere in "Juno", für die sie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin erhielt, gelang ihr zwei Jahre später der internationale Durchbruch.



In "Freeheld - Jede Liebe ist gleich" übernahm Page 2015 erstmals eine lesbische Rolle (queer.de berichtete). Ab 7. Juni ist sie in der neuen Netflix-Miniserie "Stadtgeschichten" zu sehen (queer.de berichtete). (cw)











