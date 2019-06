Ja-Wort im Leuchtturm

07. Juni 2019,

Bild: Beate Appel

Jörg Litwinschuh, der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (re.), hat am Freitag auf Sylt seinen langjährigen Partner Torsten F. Barthel geheiratet.



Litwinschuh-Barthel, wie er nun heißt, steht seit der Gründung durch die schwarz-gelbe Bundesregierung im Jahr 2011 an der Spitze der Stiftung, die unter anderem an den Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld erinnern und der gesellschaftlichen Diskriminierung von LGBTI entgegenwirken soll. Als früherer Landesgeschäftsführer des LSVD Berlin-Brandenburg und ehemaliger Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe ist er in der queeren Community gut verankert.



Die Arbeit des 50-jährigen Medienwissenschaftlers wird über Parteigrenzen hinaus geschätzt. Lautstarke Kritik aus der Szene gab es nur im vergangenen Jahr wegen eines gemeinsamen Fotos mit dem umstrittenen US-Botschafter Richard Grenell, für das sich der gebürtige Saarländer später entschuldigte (queer.de berichtete).



Nach der standesamtlichen Trauung im Leuchtturm Hörnum auf Sylt folgt am 21. Juni noch ein evangelischer Traugottesdienst in der Berliner St. Marienkirche. Litwinschuh-Barthels Ehemann Torsten F. Barthel ist Rechtsanwalt und Fachbuchautor mit dem Spezialgebiet Friedhofs- und Bestattungsrecht. (mize)











