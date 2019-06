Queer ins Burgtheater

09. Juni 2019, noch kein Kommentar

Bild: Stadt Wien

Zum Europride wurde auf dem Wiener Ring der erste Regenbogen-Zebrastreifen der österreichischen Hauptstadt eingeweiht.



Der Fußgängerüberweg zwischen Burgtheater und Rathaus wurde in den Farben der LGBTI-Flagge gestrichen, um damit ein "Signal der Toleranz und Weltoffenheit" zu senden, erklärte die Wiener Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne). Vor dem Rathaus ist derzeit auch das "Pride Village" aufgebaut. Die 2.500 Euro teure Bemalung soll nach dem Europride bestehen bleiben.



Damit der Regenbogen-Zebrastreifen der österreichischen Straßenverkehrsordnung entspricht, griff die Stadt zu einem Trick und ließ die neuen bunten Streifen zwischen die bestehenden weißen malen. Damit bleibt rechtlich der Charakter als "Schutzweg" bestehen.



Zum Europride wurden in Wien auch mehrere Parkbänke in Regenbogenfarben aufgestellt (queer.de berichtete). Auch die Straßenbahnen sind wieder einen Monat lang mit Pride-Fähnchen unterwegs (queer.de berichtete).



Regenbogen-Zebrastreifen gibt es bereits in zahlreichen Städten der Welt. Der erste wurde 2012 in West Hollywood eingeweiht, zuletzt folgte im vergangenen Monat Hamburg (queer.de berichtete). (cw)











