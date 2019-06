Sprinten auf der CSD-Parade

12. Juni 2019,

In diesem Jahr gibt es eine echte "Inflation" an Pride-Kollektionen - auch das Sportswear-Unternehmen Under Armour präsentiert erstmals einen Regenbogenschuh.



Die Special Edition des HOVR SLK kombiniert ein dezentes, graues Obermaterial mit einer Vollgummi-Außensohle in den leuchtenden Farben der Pride-Fahne und auffälligen Regenbogen-Schnürsenkeln. Beim Sportstyle-Modell der HOVR-Serie von Under Armour wird jeder Schritt spürbar abgefedert - ideal für alle, die etwa in einer CSD-Fußgruppe mitlaufen.



"Wir zelebrieren Sportler*innen in all ihren Facetten, egal, wie sie aussehen oder wen sie lieben", erklärte Attica Jaques, Head of Global Brand Management. "Wir sind stolz darauf, LGBTQ-Athlet*innen zu unserer Under Armour Familie zählen und unterstützen zu dürfen. Die neue Kollektion widmen wir ihnen und allen LGBTQ-Sportler*innen auf der ganzen Welt."



Under Armour wurde 1996 in den USA von einem 23-jährigen College-Football-Spieler gegründet, weil er die Kleidung seines Teams unzureichend fand. Neun Jahre später ging das Start-up-Unternehmen bereits an die Börse. Anfang 2016 wurde eine Deutschland-Niederlassung in München eröffnet.



Der neue Under Armour HOVR SLK EVO x Pride ist zum Preis von 120 Euro exklusiv online unter underarmour.de erhältlich. (cw)











