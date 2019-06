Bundespräsident beim Europride

16. Juni 2019,

Bild: Österreichische Präsidentschaftskanzlei

Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben: Mit Alexander Van der Bellen sprach am Samstag erstmals ein amtierender österreichischer Bundespräsident auf einer Pride-Demonstration.



"LGBTI-Rechte sind Menschenrechte", sagte das Staatsoberhaupt, das in Begleitung seiner Ehefrau Doris Schmidauer gekommen war, in seiner auf Englisch gehaltenen Rede auf der Wiener Regenbogenparade. "Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, intersex und queere Menschen leben inmitten unserer Gesellschaft und werden auch weiterhin ein sichtbarer, respektierter und integraler Teil unserer Gesellschaft sein", so Van der Bellen unter dem Jubel der Zuhörer*innen. "Die Würdigung der Vielfalt und deren Respekt und Akzeptanz sind ein wesentliches Element von Demokratien."



Audio / MP3 | Die Rede Van der Bellens

Die Wiener Regenbogenparade fungierte in diesem Jahr zum zweiten Mal als Europride - und konnte mit rund einer halben Million Teilnehmer*innen einen neuen Rekord aufstellen. Vor seiner Rede hatte der Bundespräsident vor der Hofburg, seinem Amtssitz, die Regenbogenfahne hissen lassen.



Der ehemalige Grünen-Chef Van der Bellen hatte die österreichische Präsidentenwahl im Dezember 2016 nach einer für die Alpenrepublik peinlichen Pannenserie bei der Durchführung von Wahlen letztlich mit 53,3 Prozent gegen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ gewonnen (queer.de berichtete). In seiner ersten Rede als neuntes Staatsoberhaupt der Zweiten Republik hatte er angekündigt, auch Präsident der Schwulen und Lesben sein zu wollen (queer.de berichtete). (mize)





