Zwei Kilometer lange Regenbogen-Federboa

Zum World Pride in New York ist am Donnerstag am Times Square die längste regenbogenfarbene Federboa der Welt ausgerollt worden - inklusive Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.



Mit der Aktion feierten die beiden Museen "Madame Tussauds" und "Ripley's Believe It or Not!" das 50. Jubiläum der Stonewall-Aufstände. Zahlreiche Drag Queens präsentierten die bunte Boa auf der 42nd Street in Manhattan. Eine Mitarbeiterin des Guinness-Buchs der Rekorde maß die Boa vor Ort und kam auf 1.919,5 Meter - das sei Rekord.



Zum Höhepunkt des World Pride findet am 30. Juni die große Parade statt. Die Veranstalter erwarten zu den verschiedenen Events insgesamt rund vier Millionen Besucher. (cw/dpa)

















