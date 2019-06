Zum CSD: Frankfurt erhält "Bahn der Vielfalt"

25. Juni 2019,

Anlässlich des 50. Jahrestags des Aufstands im Stonewall Inn haben das Dezernat für Integration und Bildung gemeinsam mit dem CSD Frankfurt sowie der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) eine "Bahn der Vielfalt" gestaltet.



Bei der Vorstellung der Straßenbahn in Regenbogenfarben und mit dem Aufdruck "Lieb doch wen du willst" sagte Integrationsdezernentin Sylvia Weber: "Unsere Stadt ist reich an gesellschaftlicher Vielfalt und reich an Menschen, die engagiert für ein gutes Zusammenleben einstehen. Die LSBTIQ-Community ist gerade in Frankfurt sehr aktiv und stärkt mit zahlreichen Projekten, darunter auch dem CSD als größter und sichtbarster Veranstaltung, den Zusammenhalt in unserer Stadt".





Die "tolle U-Bahn", die ab sofort auf allen Linien im Einsatz ist, sei "ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit der Stadt Frankfurt für dieses wichtige Engagement", so die SPD-Politikerin weiter. Sie zeigte sich "froh und stolz", dass ihr Dezernat die Folierung der Straßenbahn finanziert. "Ich danke stellvertretend für den CSD Frankfurt der Initiatorin des Projekts, Britta Helfrich. Der VGF danke ich für die Bereitschaft, diese erfolgreiche Kooperation einzugehen."



VGF-Geschäftsführer Thomas Wissgott betonte zur "Regenbogenbahn": "Getreu unserem Unternehmensleitbild 'Alle fahren mit' steht die VGF mit voller Überzeugung für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Diese Werte leben wir im Unternehmen und in unseren täglichen Herausforderungen. Daher unterstützen wir hier sehr gerne und freuen uns auf diese Kooperation."



Der CSD Frankfurt freute sich, dass nach den fest installierten Ampelpärchen nun ein weiteres Highlight auf Frankfurts Straßen zu sehen sein wird. "Durch die 'Bahn der Vielfalt' wird die Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Trans* -und Intermenschen in der Öffentlichkeit erhöht und werden Menschen für Diversität sensibilisiert", so die Projektinitiatorin Britta Helfrich und CSD-Sprecher Joachim Letschert in einer gemeinsamen Pressemitteilung aller Verantwortlichen. "Das passt nicht nur zu Frankfurt, einer Stadt, die für ihre Vielfalt in allen Bereichen bekannt ist. Vielmehr wird die Botschaft durch die Millionen Fahrgäste aus Frankfurt, dem Umland und der ganzen Welt weit über die Grenzen Frankfurts hinaus transportiert."



Der Frankfurter CSD, aus dessem Logo-Bembel die Farben des Regenbogens auf der Tram entstehen, findet in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juli unter dem Motto "Wir sind Bewegung - 50 Jahre Stonewall" statt. Mit dem Slogan "My Body, My Identity, My Life" greift die Tram, die laut einer früheren Pressemitteilung für zunächst drei Jahre eingesetzt werden soll, zugleich ein früheres Motto des Berliner CSD auf.













-w-