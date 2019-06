Jetz kütt de Rähnboge-Strossebahn

26. Juni 2019,

Bild: KVB

Nach Frankfurt am Main ist in diesem Jahr nun auch in Köln zum CSD erstmals eine Straßenbahn in den Farben der Regenbogenflagge unterwegs.



Die "Vielfalts-Bahn" stellten die Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), Stefanie Haaks, und Kölns Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD) am Mittwoch auf dem Neumarkt vor. Groß auf dem Zug steht: "Das ist Köln", ergänzt durch zahlreiche Adjektive wie "vielfältig"; "respektvoll" oder "bewegend".



"Oft von euch gewünscht, lange gewartet - da ist sie endlich", schrieb die KVB auf ihrer Facebookseite zu einigen Fotos der Regenbogen-Straßenbahn. Vor vier Jahre hatte das Unternehmen erstmals einen bunten Zug zum Cologne Pride gepostet - damals handelte es sich jedoch nur um eine Fotomontage (queer.de berichtete)



Erst am Montag hatte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ihre "Bahn der Vielfalt" mit dem Aufdruck "Lieb doch wen du willst" vorgestellt (queer.de berichtete). (cw)















