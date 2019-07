Hilton serviert "Pride Colada"

01. Juli 2019, noch kein Kommentar

Zum CSD kündigt Hilton Hotels & Resorts die Rückkehr seiner regenbogenfarbenen "Pride Colada"-Cocktails an - ein Euro pro Getränk geht an den Coming Out Day e.V.



Der festliche Drink wird in den sechs Farben der Pride-Flagge serviert, bleibt dabei aber dem klassischen Kokosnuss-Geschmack der Piña Colada treu. Die Botschaft dahinter sei, so Hilton in einer Pressemitteilung, "dass wir unabhängig von unserer äußeren Erscheinung im Inneren alle gleich sind". Die "Pride Colada" stehe für Integration, Mut und Lebensfreude - drei Werte, die auch das "Herzstück" der Hotelkette bildeten.



Die originale Piña Colada wurde 1954 im Caribe Hilton in Puerto Rico erfunden, bevor sie zu einem der wichtigsten Cocktails der Welt wurde. Serviert wird die "Pride Colada" zum CSD Köln (7. Juli) im Hilton Cologne, zum CSD München (13. Juli) im Hilton Munich City und Hilton Munich Park, zum CSD Frankfurt am Main (20. Juli) im Hilton Frankfurt City Centre sowie zum CSD Berlin (27. Juli) im Hilton Berlin. (cw)







-w-