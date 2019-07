Riesen-Kuss zum CSD

04. Juli 2019, noch kein Kommentar

Mit 280 Quadratmetern ist die Riesenposter-Fläche auf dem Berliner Alexanderplatz die größte Werbefläche Deutschlands - seit 1. Juli zeigt Katjes dort den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss.



Mit dem Riesenposter eines realen Frauenpaares setzt Katjes zum CSD nicht nur seine 2018 gestartete Kampagne "Jes! Alles Veggie" fort, sondern wirbt auch für die neue "Wunderland Rainbow-Edition". Beim Griff in die Toleranz-Tüte findet man fruchtige Einhörner, die Botschaft "Love" oder Regenbögen, die nach Erdbeere, Orange, Heidelbeere und Kirsche schmecken.







"Mit der Fruchtgummi-Vielfalt im Regenbogen-Look zeigt Katjes, dass das Produkt so süß und bunt ist wie die Liebe in der Welt", heißt es in eine Pressemitteilung des Unternehmens. "Mit der 'Wunderland Rainbow-Edition' setzen wir auf Lebensfreude, Mut zur Farbe und natürlich vegetarisches Naschen", ergänzte Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes Fassin GmbH + Co. KG.



Der Süßigkeiten-Hersteller wird sich am 27. Juli auch erstmals mit einem Markentruck an der Berliner CSD-Parade beteiligen. (cw)









-w-