Noch mehr Männer gucken!

Bild: Stuart Sandford

Zum CSD Köln präsentiert die Galerie Biesenbach die Pop-up-Ausstellung "Boys! Boys! Boys!" mit homoerotischen Fotografien von 16 namhaften Künstlern.



Das Aufmacherbild stammt aus der Serie "Cumfaces" von Stuart Sandford. Die Ausstellung, die zuvor in London und Amsterdam gezeigt wurde, umfasst darüber hinaus Werke von AdeY , Tom Bianchi, Lulu Delafalaise, Thibault Gaëtan Dubroca, Stephane Gizard, Greg Gorman, Florian Hetz, Iakovos , Matt Lambert, Laurence Philomene, Luke Smithers, Michael Søndergaard, Tyler Udall, Mariano Vivanco und Sarp Kerem Yavuz



Bild: AdeY

"Boys! Boys! Boys!" ist nur am Cologne-Pride-Wochenende zu sehen. Eröffnung ist am Freitag, den 5. Juli zwischen 18 und 22 Uhr, am Samstag und Sonntag ist die Galerie Biesenbach jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Zur Ausstellung ist ein gleichnamiges Begleitbuch zu Gunsten der Elton John AIDS Foundation erschienen. (cw)













