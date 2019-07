"Die-In" beim CSD München

13. Juli 2019,

Während der Politparade zum Christopher Street Day in München veranstaltete die Gruppe "Still Rioting" am Samstag eine "Die-In"-Performance vor den Fußgruppen bzw. Wägen von Polizei, Bundeswehr und LSU.



Die linken Aktivist*innen legten sich dabei jeweils für eine kurze Zeit mit kunstblutverschmierten T-Shirts auf die Straße, um an "alle Opfer von Polizeigewalt sowie von Kriegen und tödlicher Grenzpolitik" zu erinnern. Es gehe um Kritik an den Institutionen, nicht um die Queerness der Teilnehmenden, stellte "Still Rioting" klar. Die Aktion stand unter dem Slogan "Polizei, CSU und Bundeswehr gehen über Leichen".



"Wenn heute an Stonewall gedacht wird, muss klar sein: Polizei, CSU und Bundeswehr - ihr habt hier nichts zu suchen!", hieß es in einem verteilten Flyer. "Denn ohne euch hätten alle Menschen ihre Rechte und Freiheiten schon viel früher." Der CSU warfen die Aktivist*innen ein "reaktionäres und bedrohliches Menschen- und Familienbild" sowie eine "tödliche Abschiebe- und Grenzpolitik" vor, die auch queere Geflüchtete "massiv betrifft". Nach Angaben von "Still Rioting" wurden Passant*innen nach der Aktion willkürlich von der Polizei "festgehalten und kontrolliert".



Nach offiziellen Angaben feierten in diesem Jahr rund 155.000 Menschen bei der Münchner CSD-Parade. An der Demo mit knapp 60 Wägen nahmen rund 15.000 Personen teil, 140.000 sahen zu. Witterungsbedingt habe man bei starkem Regen zwar weniger Zuschauende als im Vorjahr - der Christopher Street Day sei laut Orgateam allerdings dennoch ein "Riesenerfolg". (cw/dpa)















-w-