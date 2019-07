Tom Daley wieder für Olympia qualifiziert

16. Juli 2019, noch kein Kommentar

Tom Daley (li.) und Matty Lee präsentieren stolz ihre Medaille (Bild: Instagram / tomdaley)

Sportlicher Erfolg für den offen schwulen Turmspringer Tom Daley: Der Brite konnte sich gemeinsam mit seinem Partner Matty Lee erneut für die Olympischen Spiele qualifizieren.



Daley und Lee erreichten bei der WM in Südkorea im Zehn-Meter-Synchronturmspringen die Bronzemedaille hinter den Chinesen Aisen Chen and Yuan Cao und den Russen Wiktor Minibajew and Aleksandr Bondar. Die Platzierung bedeutet die automatische Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Bei den letzten Spielen in Rio de Janeiro hatte Daley in dieser Disziplin mit einem anderen Partner bereits olympische Bronze geholt (queer.de berichtete).



Daleys Bilanz bei Weltmeisterschaften ist beeindruckend: Mit dem Erfolg konnte Daley bereits seine sechste WM-Medaille erringen. Vor genau zehn Jahren hatte Daley völlig überraschend als 15-Jähriger die Goldmedaille im Einzelspringen errungen und stieg danach zum Superstar in Großbritannien auf, der in Fernsehshows omnipräsent war. 2017 konnte er erneut Gold holen (queer.de berichtete).



Das Coming-out von Daley war etwas holprig verlaufen: Zunächst hatte Daley als Jugendlicher Gerüchte über seine Homosexualität öffentlich geleugnet. Ende 2013 outete er sich schließlich im Alter von 19 Jahren als bisexuell und sprach über seine Beziehung mit dem 20 Jahre älteren amerikanischen Drehbuchautor Dustin Lance Black ("Milk"). Vier Monate erklärte er, er sei schwul. 2017 heiratete das Paar, letztes Jahr kam ihr erster Sohn mit Hilfe einer Leihmutter auf die Welt. (dk)









-w-