Crowdfunding für den Pride-Fernsehturm

22. Juli 2019,

Bild: Artem Sapegin

Der CSD Berlin hat in diesem Jahr die einmalige Sondergenehmigung erhalten, den Fernsehturm am Alexanderplatz in den Farben des Regenbogens erstrahlen zu lassen - und braucht dafür deine Unterstützung!



Das 1969 fertiggestellte Wahrzeichen der Hauptstadt ist ein denkmalgeschütztes Bauwerk. "Bislang wurde in den letzten Jahren niemandem (außer dem Lichtfestival 'Berlin leuchtet') diese großartige Möglichkeit zur Verfügung gestellt", heißt es in einem Crowdfunding-Aufruf der Pride-Veranstalter. Die Fotomontage oben zeigt, wie der beleuchtete Turm aussehen könnte.



Insgesamt 12.500 Euro werden benötigt, damit die regenbogenbunte Installation vom 25. Juli bis 28. Juli die gesamte Stadt überstrahlen kann, davon 10.000 Euro für Technik, Installation und Strom, 2.000 Euro Nutzungsgebühr für den Fernsehturm sowie 500 Euro Crowdfundingkostenabgabe an den Provider leetchi. "Wenn 12.500 Menschen nur jeweils 1 Euro spenden, haben wir die Gesamtsumme bis zum Donnerstag zusammen!", so der CSD Berlin.



Der Berliner Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands sowie der vierthöchste Fernsehturm Europas. (mize)

