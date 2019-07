Pride-Aufnahmen aus dem All

25. Juli 2019, noch kein Kommentar

Bild: Planet Labs Inc

Auch das Unternehmen Planet, Betreiber der weltweit größten kommerziellen Satellitenflotte in der Erdumlaufbahn, feiert die CSD-Saison mit ganz besonderen Bildern.



Das Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley und in Berlin sammelt jeden Tag rund 1,2 Millionen Satellitenbilder - mit erstaunlichen Resultaten: Bei Tests der Satelliten entstehen oftmals Bilder mit Regenbogen-Effekt, die an die sogenannte Glitch Art erinnern. Um die Regenbogenflagge als Symbol der LGBTI-Bewegung zu würdigen, hat Planet die schönsten dieser Aufnahmen queer.de zur Verfügung gestellt (siehe die unten verlinkte Galerie). Die bunten Bilder zeigen Orte in aller Welt, auch in wenig queerfreundlchen Ländern wie Indonesien oder Russland.



Planet entwickelt, baut und betreibt die weltweit größte Konstellation von Erdbeobachtungssatelliten. In Zahlen bedeutet das mehr als 150 Satelliten, die einen weltweit einzigartigen Datensatz sammeln, der globale Veränderungen und Ereignisse sichtbar macht. Planet bereitet diese Daten auf und stellt Unternehmen sowie NGOs aus den unterschiedlichsten Bereichen damit kontinuierlich wertvolle Informationen zur Verfügung. (cw)







