Ein Herz für queere Reisende

Bild: Hamburg Airport

Zum Start der Pride Week zeigten Mitarbeitende des Flughafens Hamburg am Donnerstag Flagge und solidarisierten sich öffentlich mit der LGBTI-Community.



Weit über 100 Menschen beteiligten sich an der Aktion im Check-In-Bereich und formatierten sich zu einem unübersehbaren Herzen. In der Mitte auf dem Boden wurden zwei Regenbogenfahnen mit dem Airport-Kürzel HAM gelegt.



Das Foto postete der Hamburg Airport sowohl auf seiner Facebookseite als auch auf seinem Twitteraccount. "Wir wünschen viel Spaß bei der diesjährigen Pride Week!", hieß es dazu. Auf Instagram veröffentlichte der Flughafen CSD-Grüße vom Rollfeld:



Die Hamburger Pride Week findet in diesem Jahr offiziell vom 27. Juli bis 4. August statt. Höhepunkt ist die CSD-Demonstration am Samstag, den 3. August. (cw)









