Auch die CDU zeigte Flagge

28. Juli 2019,

Premiere in Berlin: Erstmals zum CSD wehten am Samstag vor dem Konrad-Adenauer-Haus, der Bundesgeschäftsstelle der CDU, zwei Regenbogenfahnen.



"50 Jahre nach #Stonewall - eine starke Geste", kommentierten die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) die Soli-Aktion und teilten einen Foto der bunten Flaggen auf Facebook und Twitter - anders als die Partei selbst, die am Samstag nur über E-Mobilität postete. Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war nicht zur Hissung gekommen. Die Berliner CSD-Demo führte an der Parteizentrale der Christdemokraten vorbei.



Im vergangenen September hatten erstmals Pride-Flaggen vor dem Konrad-Adenauer-Haus geweht. Anlass war damals der Festakt zum 20-jährigen Bestehen der LSU, der in der CDU-Zentrale stattfand (queer.de berichtete). Die Berliner CDU hatte die CSD-Teilnehmer schon 2017 mit Pride-Flaggen an ihrer Geschäftsstelle am Wittenbergplatz begrüßt (queer.de berichtete). (mize)











