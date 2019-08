Regenbogenflagge weht am Hamburger Rathaus

01. August 2019, noch kein Kommentar

Zum CSD weht auch in diesem Jahr wieder am Hamburger Rathaus, dem Sitz von Bürgerschaft und Senat, die Regenbogenfahne.



Mit dem Hissen des Symbols der LGBTI-Bewegung setzten die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) und Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Mittwoch ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Das prachtvolle Gebäude an der Kleinen Alster im Stil der Neorenaissance gilt als ein Wahrzeichen der Hansestadt.



Seit vergangenem Sonnabend läuft in Hamburg bereits die Pride Week. Der CSD Hamburg steht in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich - für eine bessere Verfassung". Höhepunkt ist die CSD-Demonstration am kommenden Samstag, zu der mehr als 200.000 Menschen erwartet werden. (cw/dpa)







