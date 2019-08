Erstes trans Model bei Victoria's Secret

05. August 2019, noch kein Kommentar

Noch vor einem Jahr hatte Marketing-Direktor Ed Razek das Engagement von trans Models kategorisch ausgeschlossen - jetzt darf die Brasilianerin Valentina Sampaio doch für die Unterwäsche von Victoria's Secret werben.



Die 22-Jährige verriet die Neuigkeit am Wochenende auf ihrer Instagram-Seite, wo sie ein Foto vom Shooting mit der Bemerkung "Hinter den Kulissen" postete und zum Teenie-Label "Victoria's Secret PINK" verlinkte. Außerdem nutzte sie u.a. den Hashtag #vielfalt.



Valentina Sampaio engagiert sich in Brasilien seit mehreren Jahren für die Rechte von trans Menschen. Seit dem Beginn ihrer Model-Karriere sei sie immer wieder mit Enttäuschungen und Ablehnung von Auftraggeberseite konfrontiert gewesen, so die 22-Jährige in Interviews. Der große Durchbruch gelang ihr vor zwei Jahren, als sie es als erste trans Frau auf die Cover der Pariser "Vogue" und der brasilianischen Ausgabe schaffte. Auch in der deutschen "Vogue" war Sampaio bereits zu sehen.







Victoria's Secret wird seit Anfang des Jahres von John Mehas geführt. Kurz nach der abschätzigen Bemerkung des Marketing-Direktors über trans (und ebenso über rundliche) Models war der bisherige Chef der US-Dessous-Marke, Jan Singer, zurückgetreten. (cw)









