Szenen aus dem queeren Leben

07. August 2019, noch kein Kommentar

Bild: Stephan Pflaum

Für die neue Ausstellung "schWeinwelten" im Münchner Schwulenzentrum "sub" hat Stephan Pflaum Eindrücke und Momente aus dem queeren Leben in der bayerischen Landeshauptstadt festgehalten.



Der Künstler, der auch das Blog schweinwelten.de betreibt, ist Sozialwissenschaftler, der beim Zeichnen abschaltet und seine Alltags-Eindrücke optisch ansprechend aufs Papier bringt. Zu seinem Portfolio gehören Szenen vom CSD, aus der U-Bahn oder aus dem Biergarten. Illustrationen fertigte Pflaum bereits für das diesjährige Münchner CSD-Booklet "50 Jahre Stonewall" sowie für den Roman "Für Pegnitz reichts" seines Bruders an.



Bild: Stephan Pflaum

"In den Comics will ich das Normale und nur vermeintlich Unscheinbare ganz ins Zentrum rücken", erklärte er zur Ausstellung, die noch bis 31. August im "sub" (Müllerstraße 14) zu sehen ist. "Immerhin macht der Alltag den größten Teil unseres Lebens aus, und - wie ich finde - verdient er daher auch eine entsprechende künstlerische Würdigung." Der Name "schWeinwelten" leite sich zum einen aus der Alltagsnähe der Bilder ab und sei zum anderen der Tatsache geschuldet, dass er als "son of a butch" einem Metzgerhaushalt entstamme.



Besucher*innen der Ausstellung bittet Stephan Pflaum um Spenden für das "sub". Einige seiner Bilder können über seinen Online-Shop als handsignierte Grafiken bestellt werden. (cw)









