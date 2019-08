Ungarn: Coca Cola legt nach

08. August 2019,

Trotz Boykott-Aufrufen von Regierungspolitikern und Vandalismus hat der Brausekonzern Coca Cola in Ungarn die zweite Phase seiner "Love is Love"-Kampagne gestartet.



Bei dem am Mittwoch in der Hauptstadt Budapest gestarteten Musikfestival Sziget wird zum einen eine "Coke Zero"-Sonderedition in Regenbogenfarben verkauft. Zum anderen wurden an den Bus- und Tramhaltestellen sowie in den Metrostationen der Metropole neue Werbemotive mit der bunten Flasche sowie dem Schriftzug "Love is Love" plakatiert.







Die erste Welle der Kampagne, zu der auch ein Motiv mit einem kuschelnden schwulen Paar gehörte, hatte in Ungarn für eine Welle der homophoben Empörung gesorgt (queer.de berichtete). Eine Onlinepetition forderte ein Ende der "homosexuellen Werbung", die von "Kinder gesehen" werden könne, und der Abgeordnete und Vize-Sprecher der rechten Regierungspartei Fidesz István Boldog rief gar zu einem Boykott von Coca Cola auf. Laut Berichten regionaler Medien wurden zahlreiche Plakate der ersten Welle beschmiert oder komplett zerstört.







Der Getränkekonzern kündigte jedoch an, an der bis Ende August geplanten Kampagne unverändert festzuhalten. Auf allen Motiven sowie den Flaschen ist neben dem Slogan "Liebe ist Liebe" der Zusatz "Kein Zucker, keine Vorurteile" zu lesen. (cw)











