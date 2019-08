Das Aufbegehren der Masturbatoren

11. August 2019, noch kein Kommentar

Bild: Fred Dott / Kunstverein in Hamburg

Der Kunstverein in Hamburg präsentiert mit "Whose Jizz Is This?" die erste institutionelle Einzelausstellung der queeren Musikerin und Künstlerin Peaches.



Peaches, die sich wie immer gewandt darin zeigt, Grenzen verschwimmen zu lassen, hat zu ihrem 20. Bühnenjubiläum eine Show geschaffen, die Live-Performance mit musikalischer Intervention, visueller Kunst und historischer Reflexion verbindet. Sie selbst, die sich darin den Themen Sex, Feminismus, Queerness, Gender und der Politik des neuen Jahrtausends auf kühne und unerwartete Weise nähert, bezeichnet ihre Präsentation als "ein dekonstruiertes Musical in 14 Szenen".



Im Kern von "Whose Jizz Is This?" stehen die "Fleshies" - als Doppel-Masturbatoren bekannte Sexspielzeuge, die zunächst mit Menschen interagieren, sich dann jedoch von ihnen abwenden und Befriedigung bei sich selbst finden. Die ihnen zugewiesene Identität lehnen sie somit ab, rücken dabei die zerstörerische, narzisstische menschliche Welt aus dem Zentrum und stoßen eine Revolution an.



Wir bewegen uns von Glory Hall bis zur Peepshow, während wir zusehen, wie die Fleshies sowohl Höhe- als auch Tiefpunkte erleben; wir begegnen ihnen bei einer Versammlung der Anonymen Alkoholiker und auch später am Brunnen, wo sie versuchen, die Vorstellung des "Vollgewichstwerdens" zu überwinden. Die Überwindung gelingt ihnen schließlich am Altar und sie schaffen - von Menschen frei - ihre eigene Gesellschaft.



Die Ausstellung "Peaches - Whose Jizz Is This?" ist noch bis zum 20. Oktober im Kunstverein in Hamburg (Klosterwall 23) zu sehen. Alle gezeigten Werke sind eigens für die Präsentation entstanden. (cw/pm)











-w-