12. August 2019,

Mit sechs neuen Motivpostkarten will der LSVD Berlin-Brandenburg sein Image aufpolieren - und um neue Mitglieder werben.



Auf den "drolligen Postkarten" (O-Ton eines Facebook-Users) mit Slogans wie "Achtung, Aktivisten!", "Regenbogenfamilien gehören dazu" oder "Brandenburg ist lesbisch!" sind engagierte queere Menschen in Comicform zu sehen. Verteilt wurden sie am vergangenen Wochenende beim Lesbischwulen Parkfest im Berliner Volkspark Friedrichshain. Alle Motive zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Der LSVD Berlin-Brandenburg ist in der Hauptstadt nicht unumstritten. Das Nollendorfblog warf dem Verband mehrfach vor, gegen die Interessen der LGBTI-Community zu agieren. Im Mittelpunkt der Kritik steht LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert, dem zuletzt ein unsouveräner Umgang mit Kritik und eine Zusammenarbeit mit einem homophoben "B.Z."-Kolumnisten und der AfD vorgehalten wurde (queer.de berichtete). (cw)









