Nur noch wenige Stunden EU-Regenbogenfahne sichern

13. August 2019, noch kein Kommentar

Die Europafahne in Regenbogenfarben soll Einsatz für eine bürgernahe EU und für LGBTI-Rechte vereinen.



Die proeuropäischen Bürgerinitiative Pulse of Europe bietet noch knapp einen Tag die Möglichkeit, sich gegen eine Spende die EU-Regenbogenfahne zu sichern. Für einen Beitrag von mindestens 15 Euro erhält man im Herbst die Flagge, die bereits im Sommer bei vielen deutschen CSDs zu sehen war - und für die auch Prominente wie der Ex-Bundestagsabgeordnete Volker Beck werben.



"Pulse of Europe hat viel gemein mit CSD-Paraden. Beiden Bewegungen schaffen Sichtbarkeit, in dem sie Präsenz auf der Straße zeigen und für eine offene Gesellschaft kämpfen", heißt es in der "European Rainbow Flag"-Kickstarterinitiaitive von Pulse Europe. Dabei sind bereits mehr als 21.000 Euro zusammengekommen. (dk)









-w-