Die Genehmigung der ersten Schwulendemo

Bild: CSG

Bei der Übergabe des Archivs der "Homophilen Studenten Münster" (HSM) an das Centrum Schwule Geschichte (CSG) in Köln wurde jetzt ein schwulenpolitischer Schatz wiederentdeckt.



Der Historiker und CSG-Vorsitzende Marcus Velke (rechts) ist vor allem von der Genehmigung der allerersten westdeutschen Schwulendemo in Münster vom 18. April 1972 durch den Polizeidirektor begeistert. Sigmar Fischer (links), "Veteran" der HSM und Vorstandsmitglied der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren (BISS), hatte sie in den 15 Archivbänden wiedergefunden. Am 29. April 1972 hatten sich rund 200 homosexuelle Männer vor dem Münsteraner Schloss, dem Sitz der Universität, versammelt und waren durch die Innenstadt gezogen (queer.de berichtete).







Die HSM ("Homophile Studenten Münster", später "Homosexuelle Aktionsgruppe Münster") wurde 1971 von Rainer Plein und Mitstreitern als zweite westdeutsche schwule Emanzipationsgruppe nach der HAG (Homosexuelle Aktionsgemeinschaft) Bochum gegründet und organisierte die allererste Schwulendemo Westdeutschlands. Am 8. Mai 1974 stellte die HSM ihre Arbeit schon wieder ein - eine Entwicklung, die viele der damals wie Pilze aus dem Boden schießenden und zumeist studentisch geprägten Emanzipationsgruppen nahmen.



Eine Dreiergruppe wurde damals damit beauftragt, treuhänderisch das Erbe der HSM zu bewahren. Gründer Rainer Plein übernahm die Akten und bereitete sie auf. Nach seinem Tod 1976 übernahm Sigmar Fischer als Mitglied der Dreiergruppe das Archiv und lagerte es 1988 in der Akademie Waldschlösschen ein. Am 13. August hat Fischer das HSM-Archiv / Archiv Rainer Plein zur dauerhaften Aufbewahrung an das Centrum Schwule Geschichte übergeben. (cw/pm)















