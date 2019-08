"Wir wollen ein klares Zeichen setzen"

17. August 2019, noch kein Kommentar

Bild: SV Darmstadt 1898 e.V.

Am heutigen Samstag wird in Darmstadt der CSD gefeiert - und auch die komplette Mannschaft des SV Darmstadt 98 zeigt Flagge gegen Homophobie.



Vor dem Auswärtsspiel am Montag in Osnabrück trainierten die Zweitligisten aus Hessens viertgrößter Stadt mit Regenbogenbändchen. Mehrere Fotos der Soli-Aktion postete der Verein am Freitag auf seiner Facebookseite.



"Wir wollten damit ein klares Zeichen setzen", erklärte Trainer Dimitrios Grammozis gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Homophobie gehört genau wie alle anderen Arten von Diskriminierung weder in den Fußball noch woanders hin." Kapitän Fabian Holland ergänzte: "Es ist schön, wenn wir unsere Position nutzen können, um für mehr Toleranz in der Gesellschaft zu werben."



Auf seiner Homepage veröffentlichte der SV Darmstadt 98 zudem ein ausführliches Interview mit seinem Anti-Homophobie-Beauftragten Alexander Arnold.



Der CSD Darmstadt steht in diesem Jahr unter dem Motto "50 Jahre Stonewall - Zusammen. Vielfältig. Solidarisch". Die Demoparade startet am Samstag, den 17. August gegen 12 Uhr auf dem vorderen Teil des Karolinenplatzes vor dem Staatsarchiv. (cw)









