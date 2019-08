Houston trauert um Tracy Single

20. August 2019, noch kein Kommentar

In Erinnerung an Tracy Single erstrahlte das Rathaus von Houston in der vergangenen Woche in den Farben der Trangender-Flagge - die 22-jährige trans Frau war Ende Juli in der texanischen Metropole ermordet worden.



Mit der Aktion wolle die Stadt ein Zeichen gegen transphobe Gewalt setzen, teilte die LGBTQ-Fachstelle von Bürgermeister Sylvester Turner in einem Facebook-Post mit - und verwendete dabei die Hashtags #sayhername und #translivesmatter. Neben dem Rathaus von Houston wurden auch sechs Autobahnbrücken für zwei Nächte in den Farben Hellblau, Rosa und Weiß erleuchtet.



Tracy Single wurde nur 22 Jahre alt

Tracy Single ist bereits die 16. trans Frau (und die 15. schwarze trans Frau), die in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten ermordet wurde - nach Dana Martin, Jazzaline Ware, Ashanti Carmon, Claire Legato, Muhlaysia Booker, Michelle Washington, Paris Cameron, Chynal Lindsey, Chanel Scurlock, Zoe Spears, Brooklyn Lindsey, Denali Berries Stuckey, Jordan Cofer und Pebbles LaDime "Dime". Die Human Rights Campaign sprach in einem alarmierenden Blogpost von einer "Epidemie von Gewalt". (cw)







