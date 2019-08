Die Brit-Queens sind da!

21. August 2019,

Diese zehn Kandidatinnen wollen Britain's Next Drag Superstar werden

Die BBC stellt die zehn Bewerberinnen für die britische Version von "RuPaul's Drag Race" vor, die kurz vor dem Brexit anlaufen soll.



Nach den USA und Thailand wird die Realityshow von RuPaul auch in Großbritannien Einzug halten. Die BBC hat am Mittwoch die zehn Kandidatinnen für die erste Staffel von "RuPaul's Drag Race UK" vorgestellt. Dabei handelt es sich um Baga Chipz, Blu Hydrangea, Cheryl Hole, Crystal, Divina de Campo, Gothy Kendoll, Scaredy Kat, Sum Ting Wong, The Vivienne und Vinegar Strokes. Neun der Bewerberinnen kommen aus England, eine ist Nordirin.



Die britische Version soll im Oktober starten - also kurz bevor sich Großbritannien aus Europa verabschieden will. Allerdings wird die Serie anders als in den USA nicht zur Hauptsendezeit in einem regulären Fernsehsender ausgestrahlt, sondern im kleinen Online-Kanal BBC Three.



RuPaul persönlich wird wie in Amerika die Moderation übernehmen und allein entscheiden, welche Dragqueens die Rausschmeißer-Worte "Sashay away" hören. Als Juroren wird wie in der Originalversion Michelle Visage dabei sein, dazu kommen der englische Komiker Alan Carr und der irische Entertainer Graham Norton, der in der BBC seit 2009 das Finale des Eurovision Song Contest kommentiert.

Direktlink | Die zehn Kandidatinnen stellen sich vor

Auch in Deutschland soll in wenigen Monaten eine Dragqueen-Realityshow starten: ProSieben hatte im Juni angekündigt, dass die Show "Queen of Drags" von Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst präsentiert wird. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Lizenzversion von "RuPaul's Drag Race", sondern um eine Eigenproduktion des Unterföhringer Privatsenders (queer.de berichtete). Insbesondere die Personalie Klum war unter deutschen Dragqueens umstritten, weil ihr Umgang mit Kandidatinnen in "Germany's Next Topmodel" oft als fragwürdig beschrieben wurde. Es wurde sogar eine Petition gegen "Queen of Drags" gestartet (queer.de berichtete). Die Sendung soll trotz der Proteste zum Jahreswechsel starten. (dk)











