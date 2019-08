Unsere Stadt, unser Zuhause

22. August 2019,

Deniz (Bild: Amelie Sachs)

In einer neuen Fotoausstellung zeigen queere Menschen of Color ihre Lieblingsplätze in Hannover.



Das Ergebnis des Fotoprojektes "Queeres Leben in Hannover" entstand unter der Regie der Gruppe "Prisma - Queer Migrants". Die Porträtierten zeigen, wo sie sich sicher in der niedersächsischen Landeshauptstadt bewegen, wo sie kreativ werden oder einfach nur zur Ruhe kommen.



Yamu

"Sie erzählen auch von ihren Erfahrungen, sowohl zu der queeren Community zu gehören als auch als Person of Color in Hannover zu leben, von Ein- und Ausschlüssen, aber auch von Orten, wo sich ihre Mehrfachzugehörigkeiten verbinden lassen", heißt es ergänzend in der Ankündigung der Ausstellung. Für die Fotoarbeiten konnte Amelie Sachs gewonnen werden.



Die Vernissage findet am Donnerstag, den 22. August um 18 Uhr In Hannovers queerem Zentrum "Andersraum" (Asternstraße 2) statt. Anschließend ist sie dort bis 9. November zu sehen. (cw)







