24. August 2019,

Beim CSD-Stand der Satirepartei "Die PARTEI" am vergangenen Wochenende in Koblenz konnte man auf Dosen mit Bildern von Adolf Hitler, AfD-Größen, des "Hutbürgers" und eines Kommunalpolitikers werfen - nun gibt es eine Strafanzeige.



Das Koblenzer Stadtratsmitglied Torsten Schupp von der "Freien Liste Schupp" stellte nach eigenen Angaben Anzeige wegen Beleidigung und Verleumdung, weil er neben Hitler und Alexander Gauland in der "Besorgte-Bürger-Ballwurfbude" getroffen werden konnte. Damit sei die "Grenze der Geschmacklosigkeit überschritten", empörte er sich gegenüber der Zeitung "Blick aktuell". "Dass sowas überhaupt möglich ist und das alles unter dem Deckmantel der Satire."



"Die PARTEI" hatte Schupp in der Vergangenheit rassistische Posts gegen Flüchtlinge in sozialen Medien vorgeworfen. Am zweiten CSD-Tag ersetzte sie sein Foto mit dem Bild einer Banane. "Nachdem es gestern ja ein paar Beschwerden über die Motivauswahl gab, haben wir unsere Dosenbilder nun neu editiert", schrieb Ratsherr Kevin Wilhelm dazu auf Facebook. Die anderen Büchsen blieben unverändert.



An ihrer "Besorgte-Bürger-Ballwurfbude" verteilte die Satirepartei außerdem Flyer mit der Aufschrift "Homophobie ist voll schwul" und forderte ein "freiwilliges homosexuelles Jahr". (cw)















