Versuch einer queeren Ausstellung über Männlichkeit

Still aus dem Film "O peixe" (Der Fisch) von Jonathas De Andrade

Der Kölnische Kunstverein, der Bonner Kunstverein und der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf haben sich zu einem Kooperationsprojekt unter dem Stichwort "Maskulinitäten" zusammengeschlossen.



Vom 1. September bis zum 24. November zeigen die drei Institutionen Werke von u.a. Vito Acconci, Lutz Bacher, Alexandra Bircken und Enrico David. Ausgangspunkt der Ausstellung ist die Frage, "wie eine feministische Ausstellung über Männlichkeit aussehen könnte".



Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, "patriarchale und heteronormative Geschlechterkonzeptionen zu destabilisieren", heißt es in der Ankündigung. "Anhand von künstlerischen Produktionen, Performances, Theaterstücken, Lesungen, Vorträgen, Screenings und Workshops werden alternative Handlungsräume aufgeworfen, um performative und transgressive Konzeptionen von Identität, Geschlechtlichkeit, Sexualität und Körper in den Vordergrund zu rücken."



Eröffnung ist am Samstag, den 31. August zeitversetzt in allen drei Kunstvereinen. (cw)









