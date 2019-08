Queeres Jugendzentrum mit Straßenfest feierlich eröffnet

26. August 2019, noch kein Kommentar

"QueerUnity", das erste Jugendzentrum für lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen in Niedersachsen, nimmt seine Arbeit auf.



Am Sonntag um 11 Uhr läutete ein Straßenfest vor dem neu errichteten queeren Jugendzentrum in der Königsworther Str. 13 in Hannover eine neue Zeitrechnung ein: Ab sofort haben queere Menschen zwischen zwölf und 27 Jahren auch in Niedersachsen eine eigene Anlaufstelle. Auf 120 Quadratmetern könne queere Jugendliche künftig selbst entscheiden, was in ihrem Zentrum angeboten werden soll. Organisiert wurde die neue Einrichtung vom Verein Andersraum, der seit 2012 ein allgemeines queeres Zentrum in der Stadt betreibt.



Das Jugendzentrum war erst vor knapp drei Monaten vom Gleichstellungsausschuss der Landeshauptstadt Hannover beschlossen worden (queer.de berichtete). Die Stadt schießt jährlich für den Betrieb 50.000 Euro zu. Politiker aller Parteien mit Ausnahme der rechtspopulistischen AfD unterstützten das Projekt. (dk)



Bild: neXTqueer







-w-