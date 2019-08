Big Sister für die Ehe für alle

29. August 2019, noch kein Kommentar

Das bekannteste lesbische Paar der Schweiz, Tamy Glauser und Dominique Rinderknecht, lebt 24 Stunden in einem Schaufenster, um gegen das Eheverbot für Homosexuelle zu demonstrieren.



Am Donnerstag um 10 Uhr haben "Tamnique", wie die beiden Frauen von der Boulevardpresse genannt werden, ihr neues Zuhause im Möbelgeschäft "Teo Jakob" in der Berner Gerechtigkeitsgasse bezogen. Verfolgen kann man ihren Alltag über einen Facebook-Livestream, über den die Zuschauer*innen auch kommentieren und Fragen stellen können.



"Natürlich ist es ein krasser Einblick in unsere Privatsphäre", erklärte Rinderknecht gegenüber der Zeitung "Blick". "Wir nehmen das jedoch in Kauf, weil uns das Thema so wichtig ist."



Die Schaufensteraktion initiierte das Model-Paar zusammen der "Operation Libero", die sich in der Schweiz für die Ehe-Öffnung einsetzt. "Die Nachricht an die Politik: Das ist nicht nur Reality-TV, das ist Realität", so die Initiative auf ihrer Facebookseite. "Zeit, dies anzuerkennen." (cw)













