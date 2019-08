So queer ist Großbritannien

30. August 2019, noch kein Kommentar

Der jährliche Wettbewerb "Portrait of Britain" hat die Gewinnerfotos für 2019 bekannt gegeben - darunter zahlreiche wunderbare Aufnahmen queerer Einwohner*innen des Königreichs.



Zu den 100 siegreichen Porträts gehört u.a. Allie Crewes obiges Foto der transsexuellen Medizinstudentin Grace aus Manchester. "Es ist wirklich wunderbar, mit diesem Porträt einer transsexuellen Frau einen Wettbewerb zu gewinnen, bei dem es darum geht, Vielfalt und das sich wandelnde Gesicht Großbritanniens zu zelebrieren", erklärte die Fotografin in einer Stellungnahme.



Organisiert wird "Portrait of Britain" seit 2016 vom "British Journal of Photography" und der Werbefirma JCDecaux. Die Siegerfotos werden im September auf digitalen Großwerbeflächen in Bahnhöfen, auf Flughäfen und in Fußgängerzonen im gesamten Königreich gezeigt. Darüber hinaus erscheint ein Buch mit den 200 Aufnahmen der Shortlist.



Alle queeren Motive der Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)

