Trans Kandidatin bei "Austria's next Topmodel"

01. September 2019, noch kein Kommentar

Noch Anfang des Jahres besang Josimelonie bei "Deutschland sucht den Superstar" ihre "Melonen" - in diesem Monat kehrt die transsexuelle Blondine ins Fernsehen zurück.



Die 25-jährige Mainzerin, die mit bürgerlichem Namen Josephine Jochmann heißt, ist Kandidatin der neunten Staffel der Castingshow "Austria's next Topmodel" (ANTM), die im österreichischen Privatsender Puls 4 ausgestrahlt wird. "Die quirlige Deutsche nimmt kein Blatt vor den Mund und ist schnell der Mittelpunkt des Geschehens", wird sie auf der Homepage des Senders vorgestellt.



"Ich möchte neue Erfahrungen machen und über mich hinauswachsen", erklärt Josimelonie zu ihrer Teilnahme. "Ich hätte mich früher nie bei ANTM gesehen, daher ist es für mich die größte Herausforderung." Ihr größter Traum sei, "als Künstlerin leben zu können und ernst genommen zu werden - ich bin mehr als die lustige Josi".



Jochmann wurde 2012 und 2014 einem breiteren Publikum als Protagonistin in der RTL2-Doku "Transgender - Mein Weg in den richtigen Körper" bekannt. Im Januar 2019 war sie mit dem Ballermann-Song "Zeig mir deine Melonen" Kandidatin in der 16. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Vom unsensiblen Chefjuror Dieter Bohlen wurde sie mit der Frage "Warst du mal ein Mann oder so?" begrüßt (queer.de berichtete). Sie konnte sich nicht für den Recall qualifizieren.

Direktlink | Josimelonies DSDS-Song "Zeig mir deine Melonen"

Ob Josimelonie bei "Austria's next Topmodel" mehr Erfolg haben wird, kann ab dem 10. September auf Puls4 verfolgt werden. (cw)









