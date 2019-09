Zwölf Mannsbilder für 2020

02. September 2019, noch kein Kommentar

Die erotischen Männerporträts von Robert C. Rore gehören zu München wie das Oktoberfest - jetzt ist bereits sein Wandkalender für das kommende Jahr erschienen.



Die Motive stammen größtenteils aus der im August eröffneten und noch laufenden Ausstellung in der Kunstbehandlung. Die Münchner Szenegalerie in der Müllerstraße 40 zeigt bereits seit 1997 Robert C. Rores Werke in jährlichen Einzelausstellungen.







Die Nacktheit in den Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen des 1954 geborenen Künstlers ist erotisch sublim, niemals drastisch. Es sind vor allem sein Spiel mit dem Licht und die Unterschiedlichkeit der Männertypen, die seine Arbeiten besonders macht: Bärtige, Rothaarige, Stämmige, Schlanke, Nachdenkliche, Verletzte, Urbayerische und Exotische oder einfach nur Dahingegossene.



Der Jahreskalender "Robert C. Rore 2020" im Din-A5-Format kann zum Preis von 7,90 Euro über die Homepage der Kunstbehandlung bestellt werden - dort gibt es auch alle Kalenderbilder als Preview. (cw)









-w-