Das queere Foto des Jahres

07. September 2019, noch kein Kommentar

Bild: Seungwook Yang

Ein Foto von zwei identischen Superheld-Actionfiguren, die sich auf einem farbenfrohen Blumentuch küssen, hat den Pride Photo Award 2019 gewonnen.



Das Bild "Play Toy" des südkoreanischen Fotografen Seungwook Yang wurde aus insgesamt 3.800 Einsendungen von 409 Fotografen aus 65 Ländern ausgewählt, gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Der von den niederländischen Initiativen COC Amsterdam, IHLIA LGBT Heritage und Homomonument Foundation initiierte Pride Award Photo Award wurde in diesem Jahr zum siebten Mal ausgeschrieben.



Das Siegerfoto sei "eine fesselnde, lebendige Darstellung von etwas, an das sich die meisten von Kindheit an erinnern können: die Zeit zum Spielen", heißt es in der Begründung der Jury. "Manche Kinder konnten beim Spielen ihre besonderen Fantasien und Neugierden zeigen, aber immer mit der Gefahr einer Bestrafung, falls sie entdeckt werden. In der heutigen Zeit, mit mehr queeren Figuren und Geschichten in der Populärkultur, können diese Fantasien aus den Schatten in das Rampenlicht rücken." Seungwook Yangs Foto zeige einen "frischen Blick auf das Spielen" und feiere die neue Vielfalt, so die Jury.



Der Pride Photo Award wird am 1. November im Kulturzentraum De Hallen in Amsterdam vergeben. Gleichzeitig wird dort eine einmonatige Ausstellung mit weiteren Bildern aus dem Wettbewerb eröffnet. (cw)









-w-