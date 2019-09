Wer sind diese beiden Pioniere?

08. September 2019, noch kein Kommentar

Bild: ONE Archives at USC

Im Jahr 1957 weigerte sich ein Fotoladen in Philadelphia, Bilder einer schwulen Hochzeitsfeier zu entwickeln - über 60 Jahre später wurden die bewegenden Aufnahmen jetzt veröffentlicht.



Die beiden Regisseure Neal Bear und P.J. Palmer sowie der Autor Michael J. Wolfe entdeckten die historischen Fotos in einem Archiv - und suchen nun die beiden mutigen Männer, die sich in einer Zeit, als Homosexualität in den USA strafbar war, verliebt in die Augen schauen, sich vor der Kamera küssen und gemeinsam eine Hochzeitstorte anschneiden. Ihre Suche nach den beiden Pionieren wollen sie als Dokuserie unter dem Titel "Our One Story" verfilmen.



Der Ausgang des Projekts ist völlig offen. Denn zum einen ist unklar, ob die beiden Männer - oder zumindest Freunde des schwulen Paares - überhaupt noch leben. Zum anderen wäre es möglich, dass sie im hohen Alter überhaupt kein Bedürfnis haben, über ihre Leben vor der Kamera zu erzählen. "Wenn sie um Privatsphäre bitten, werden wir sie schützen", garantieren die drei Filmemacher.



Hinweise können über ouronestory.com eingereicht werden. Auf der Website kann man sich auch die weiteren Bilder der historischen Hochzeitsfeier anschauen. (cw)







-w-