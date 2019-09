Yoga im Schottenrock

09. September 2019, noch kein Kommentar

Mit "Kilted Yoga - Übungen und Meditationen für Drinnen und Draußen" ist im Heel Verlag ein ganz besonderes Yoga-Buch erschienen.



In dem 160 Seiten starken Ratgeber mit vielen Fotos vermittelt Yoga-Lehrer Finlay Wilson Fans und Einsteigern die Grundlagen des Yoga in einfachen Übungen. Seine halbnackten Yoga-Videos zogen die Welt schon vor zwei Jahren mit einem Augenzwinkern in ihren Bann. Jetzt zeigt Wilson in perfekt fotografierten Übungen und Meditationen vor der atemberaubenden Kulisse der schottischen Landschaft, wie er seinen Körper und Geist in der Natur in Einklang bringt.

Ob Sonnengruß oder Savasana, Kobra, Krieger oder Hund, Sinnes- oder Atemmeditation - die Fotos der Übungen von Finlay Wilson strahlen eine unglaubliche Verbundenheit, Stärke, Gelassenheit und innere Ruhe aus. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, mit oder ohne Partner: Anschauliche Anleitungen und umwerfende Bilder voller Kraft und wilder Schönheit verführen dazu, gleich loszulegen.



Der gebundene Yoga-Ratgeber ist im Buchhandel für 12,99 Euro (ISBN: 978-3-95843-967-2) erhältlich. Eine Bestellmöglichkeit sowie weitere Bilder gibt es auf amazon.de. (cw/pm)













