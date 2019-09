Schwule Liebe vor 1.500 Jahren?

13. September 2019,

Bild: Universität Bologna

Italienische Wissenschaftler haben zwei händchenhaltende Skelette, die aus dem vierten bis sechsten Jahrhundert stammen, als Männerpaar identifiziert.



Die "Liebenden von Modena" waren bereits 2011 bei Bauarbeiten in der norditalienischen Stadt entdeckt worden, bislang gingen die heteronormativen Forscher jedoch immer von einem Mann und einer Frau aus. Durch eine neue Technik, die über Eiweiß auf dem Zahnschmelz das Geschlecht feststellen kann, kam nun die Wahrheit ans Licht. Die Entdeckung wurde am Mittwoch in der Zeitschrift "Scientific Reports" veröffentlicht.







Ob es sich bei den Skeletten um ein schwules Liebespaar handelt, wollten die Wissenschaftler der Universität Bologna nicht bestätigen. Es könne sich auch um Geschwister, Cousins oder Soldaten handeln, die gemeinsam im Kampf starben, so Studienleiter Federico Lugli gegenüber Rai News. (cw)







-w-