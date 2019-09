Die zeigefreudigen Männer von Manila

14. September 2019, noch kein Kommentar

Bild: Liam Campbell

Vom Gay-Fotomagazin "Elska" ist die 25. Ausgabe erschienen - für das Jubiläumsheft reiste Herausgeber Liam Campbell in die Hauptstadt der Philippinen.



Viel Nacktheit ist das Erste, was einem beim Durchblättern des 192-seitigen Magazins ins Auge springt. "Etwas überraschend für ein überwiegend katholisches Land, waren die Männer, die wir in Manila trafen, alles andere als konservativ", berichtet der britische Fotograf von seinen Begegnungen. "In Sachen Sexualität erwiesen sich die Manileños als besonders offen, zeigten sich hemmungslos vor der Kamera und oft explizit in ihren Erzählungen." Eine (jugendfreie) Auswahl von Campbells heißen Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Die schwulen Models von nebenan erzählen zudem persönliche Geschichten aus ihrem Leben in der jeweiligen Stadt. Den Männern von Manila bescheint Liam Campbell "eine Menge Humor, einen stolzen Umgang mit ihrem Schwulsein, ein manchmal beunruhigendes Maß an Bescheidenheit sowie die klare Ansage, dass ihnen einfach egal ist, was andere über sie denken könnten".



Die früheren "Elska"-Hefte entstanden im ukrainischen Lwiw, in Berlin, Reykjavik, Lissabon, Taipeh, Istanbul, Cardiff , Toronto, Yokohama, Mumbai, Rhode Island, Brüssel, Helsinki, Haifa, Bogotá, Kapstadt, Perth, Los Angeles, London, Lyon, Seoul, in Stockholm, in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka und zuletzt in der mexikanischen Metropole Guadalajara.



Das Magazin kann für 20 US-Dollar (18,06 Euro) über die Homepage bestellt werden. Eine E-Version ist für 14 Dollar (12,64 Euro) erhältlich. Für 29,50 Dollar (26,64 Euro) gibt es beide Ausgaben - und das E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Manila. (mize)













-w-