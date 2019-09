Die besten Fetischfotos im Museum

15. September 2019, noch kein Kommentar

Siegerfoto: "Tribute to Tom of Finland" von Pawel Spychalski

Zum "Folsom Europe"-Straßenfest in Berlin zeigt das Schwule Museum die Nominierten- und Gewinnerbilder des diesjährigen Fotowettbewerbs "Morepixx?".



Im vergangenen Herbst wurden weltweit Fotograf*innen dazu eingeladen, ihre Fetisch-Bilder für den Wettbewerb einzureichen. Aus den über 150 Einsendungen hat eine internationale Jury 15 Bilder ausgewählt, online wurden dann die drei beliebtesten bestimmt: "Tribute to Tom of Finland" von Pawel Spychalski, "The Cockring" von Nathalie Dumas und "Quiet" von Carlo Ponce.



Zweiter Platz: "The Cockring" von Nathalie Dumas

Alle Bilder sind großformatig auf Aluminium gedruckt und zeigen verschiedene schwule Fetisch-Szenen wie Bondage, Dog Play, Uniformen sowie Lack und Leder. Die 15 Fotos ergänzen die laufende Ausstellung "Love at First Fight!" über queere Bewegungen und stellen damit den Blick aus der schwulen Fetischperspektive scharf.



Die Bilder sind noch bis Dienstag, den 24. September im Schwulen Museum in der Lützowstraße 73 zu sehen. (cw)



Dritter Platz: "Quiet" von Carlo Ponce









