Oben-Ohne-Protest beim Trans Pride

16. September 2019,

Beim Trans Pride Cologne forderte die Polizei am Sonntag eine*n nicht-binäre Redner*in auf, den nackten Oberkörper zu verdecken - spontan erklärten sich 30 andere Teilnehmer*innen solidarisch.



Der Vorfall ereignete sich bei einer Zwischenkundgebung. Die nicht-binäre Person forderte in ihrer oberkörperfreien Rede den Erhalt des queeren Selbsthilfetreffpunkts "Assata im Hof". Die Polizei, die die Person offensichtlich für weiblich hielt, forderte sie dazu auf, sich etwas überzuziehen, da das Zeigen von Brüsten in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit sei. Die Person umhüllte sich mit einer Pride-Flagge und setzte die Rede fort.



Teilnehmer*innen am Trans Pride Cologne

Im Anschluss stürmten ca. 30 Menschen mit nackten Oberkörpern nach vorne, um sich solidarisch zu zeigen und gegen die "Sexualisierung und Stigmatisierung von als weiblich gelesenen Brüsten" zu protestieren, wie es in einer Pressemitteilung des Trans Pride heißt. Darunter waren Menschen jeden Geschlechts. Sie blieben minutenlang vor dem Lautsprecherwagen stehen und erhielten viel Beifall und Applaus. Die Polizei zeigte keine weitere Reaktion auf die Aktion.



Teilnehmer*innen am Trans Pride Cologne

An der Demo zum Trans Pride Cologne beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter*innen rund 600 Menschen und damit gut doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. (cw/pm)



Protestschild beim Trans Pride Cologne







-w-