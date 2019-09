Haar Couture mit Keiynan Lonsdale

17. September 2019, noch kein Kommentar

Der "Flash"-Schauspieler Keiynan Lonsdale hat sich für einen Auftritt in einem Club die Haare schön gemacht.



Auf Instagram präsentierte der Australier stolz seinen regenbogenfarbenen Haarstil. Anlass war die "Evita"-Party in Los Angeles, bei der er seine gesanglichen Qualitäten zum Besten gab.



Lonsdale versucht nämlich derzeit nicht nur als Hollywood-Schauspieler Fuß zu fassen, sondern auch als Sänger: Letzten Monat hatte er das Video zu seinem Lied "Rainbow Dragon" veröffentlicht, das mit Fug und Recht als queer bezeichnet werden kann.

Der 27-jährige Sohn eines Nigerianers und einer weißen Australierin hatte seine erste großes Schauspielerfolg als eine zentrale Figur in der australischen Teenie-Serie "Dance Academy" (2010-2013), die vom ZDF koproduziert wurde. Seinen Durchbruch in Hollywood schaffte er 2015, als er die Rolle des Kid Flash in der Superhelden-Fernsehserie "The Flash" übernahm. Mit dieser Figur trat er auch in "Legends of Tomorrow" und "Supergirl" auf - alle diese Sendungen spielen im selben Serienuniversum. 2018 war er auch ein Gastjuror in der queeren Realityserie "RuPaul's Drag Race". Im selben Jahr spielte er sich durch seine Rolle in "Love, Simon" in die Herzen der schwulen Kinogänger - und erhielt sogar einen MTV Award für den besten TV-Kuss des Jahres, natürlich mit einem Kerl (queer.de berichtete).



2017 hatte Lonsdale erklärt, dass er sowohl Jungs als auch Mädchen attraktiv finde (queer.de berichtete). Auf Nachfragen von Journalisten wollte er sich aber nicht auf ein Label wie bisexuell oder pansexuell festlegen. (dk)

