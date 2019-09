Schmuddelkinder gegen Aids

18. September 2019, noch kein Kommentar

HIV/AIDS Conference Badges (Bild: Tamás Bereczky)

Die neue Ausstellung "HIVstories: Living Politics" im Schwulen Museum Berlin beleuchtet die Kämpfe und persönlichen Geschichten von HIV- und Aids-Aktivist*innen.



Im Mittelpunkt stehen Zielgruppen und Themen, die in der gängigen Erfolgsgeschichte vom Kampf gegen HIV oft untergehen: Am Beispiel von Inhaftierten in Deutschland, Drogen-Nutzer*innen in Polen und der Aktivismus-Szene in Großbritannien und in der Türkei widmet sich die Ausstellung den Verflechtungen und Wechselwirkungen von Aktivismus und staatlicher Politik - eine spannungsreiche Beziehung, die an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten einen immer verschiedenen Ausgang genommen hat.



"Gib AIDS-Kranken eine Chance" von Foo Chee Seng, 1994 (Bild: Deutsche AIDS Hilfe)

Der jahrelange Kampf gegen HIV erscheint somit als ein Unterfangen voller Ungleichzeitigkeiten und Ungleichheiten. "HIVstories" lädt dazu ein, das dominante Narrativ von der Geschichte und Gegenwart des HIV-Aktivismus aufzubrechen und sich auf Geschichten von den gesellschaftlichen Rändern einzulassen.



Die Ausstellung besteht aus Interviews, Artefakten und Kunstwerken, die im Rahmen des dreijährigen Forschungsprojektes "EUROPACH" gesammelt wurden - kurz für "European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health". Das Projekt geht dabei vor allem der Frage nach, wie die Erzählungen der Vergangenheit auch heute noch die Verbreitung der Epidemie beeinflussen. Wie formt Politik die Leben von Betroffenen? Wie formen diese Leben im Gegenzug die Politik?



"HIVstories. Living Politics" ist noch bis 11. November 2019 im Schwulen Museum in der Lützowstraße 73 in Berlin zu sehen. (cw/pm)



Poster "Wer von ihnen hat AIDS? Keiner, weil…" (Bild: Istanbul AIDS Savaşım Derneği)











